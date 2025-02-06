Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

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Adıyaman'da gerçekleştirilen 6 Şubat depremleri anma programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerinin anahtarını teslim etmek için sahneye davet edilen aile ile yakından ilgilendi. Depremzede vatandaşa mesleğini soran ve gassal yanıtını alan Erdoğan, "Ooo bu ara baya formda" karşılığını verdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra depremzede ailelere yapımı tamamlanan evlerinin anahtarını teslim etti.

"BU ARALAR GASSAL BAYA FORMDA"

Evlerinin anahtarını almaya gelen ailelerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye gelen depremzede bir vatandaşın gassallık yaptığını öğrenince "Ooo görevi de ne biliyor musunuz? Gassal... Bu aralar gassal baya formda" ifadelerine yer verdi.

"BÖLGEYİ AYAĞA KALDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Öte yandan programda yaptığı konuşmada son 2 yılda deprem bölgesine 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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