Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede anonslarını yapan Orhan Karakurt'u danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde sahnede ondan önce çıkıp anons yapmasıyla tanınan Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı. Karakurt sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı. Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ORGANİZASYONLARIN KOORDİNASYONLARINI SAĞLIYOR

Atama kararlarından en dikkat çekeni Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Karakurt oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde sahnede ondan önce çıkıp anons yapmasıyla tanınan Karakurt, Erdoğan'ın mitinglerinde sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlayan isim olarak öne çıkıyordu.

TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI YAPTI

Atama kararının yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yapan Karakurt, "Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım." dedi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Karakurt, son olarak 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptal edilmesinin ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek veren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a "Edepsiz" demesiyle gündeme gelmişti. Özoğuz'un "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!" paylaşımına yanıt veren Karakurt; "Şaka mısın oğlum sen. Atatürk'ü bu kadar fütursuz kullanma edepsizliğini anlayamıyoruz. Bırakın artık bu ülkenin değerlerini üç kuruş menfaatiniz için kullanmayı, biraz edepli olun yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.