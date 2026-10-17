Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın hizmet alamadığı, reçetede yazılan ilaçlara erişilemediği günler oldu. Sağlıktaki bu tabloyu 24 yılda tam tersine çevirmeyi başardık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı