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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçim zaferi için tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

UKRAYNA'DA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜLMESİ ÇAĞRISI

Erdoğan, iki ülke ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçim zaferi için tebrik etti

"RUSYA'NIN DA DAHİL OLACAĞI BİR BARIŞ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 9 Mart'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurulan müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçim zaferi için tebrik etti

RUSYA'DAKİ SEÇİMİ PUTİN 5. KEZ KAZANDI

Rusya'da 3 gün süren oy verme işlemi sonucu, sandık çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık yüzde 88'ini alan Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanı seçildi.

71 yaşındaki Putin bu görevi 2030'a kadar sürdürecek. Yapılan anayasa değişiklikleri sonucu Putin 6. dönem de, devlet başkanlığına aday olabilecek.

Putin, 4 yılı başbakanlıkta olmak üzere, 24 yıldır fiili olarak Rusya'yı yönetiyor. Bu Putin'in, Sovyetler Birliği'ni 31 yıl yöneten Stalin'den sonra Rusya'yı en uzun süre yöneten lider olması demek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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