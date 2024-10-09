Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozetleri beğenmedi: Yahu niye bunlardan alıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozet takmaya hazırlanırken mikrofonu açık kaldı. O esnada Erdoğan'ın yanına çağırdığı kişiye ''Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' dediği duyuldu.