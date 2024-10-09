Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozetleri beğenmedi: Yahu niye bunlardan alıyorsunuz
Partisinin TBMM Grup toplantısı sonrasında AK Parti'ye yeni katılan isimlere parti rozetlerini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yahu, niye şu rozetlerden alıyorsunuz ya" diyerek duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozet takmaya hazırlanırken mikrofonu açık kaldı. O esnada Erdoğan'ın yanına çağırdığı kişiye ''Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' dediği duyuldu.