Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'i ağustos ayında Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var
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Üsküdar'da cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığında olduklarını söyledi. Erdoğan, "Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.
Dünyanın akıbetini merak ettiği Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Putin'e bir mektup gönderdiğini anımsatan Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ederiz." diye konuştu.