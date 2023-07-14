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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'i ağustos ayında Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var

Politika Haberleri

Üsküdar'da cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığında olduklarını söyledi. Erdoğan, "Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın akıbetini merak ettiği Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin ağustos ayında Türkiye misafir etme hazırlığımız var

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Putin'e bir mektup gönderdiğini anımsatan Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Türkiye Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Ulak:

Putin adam gibi adam.

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Güray Dilli :

Hadi bakalım ,pamuk eller cebe. Nato'nun Kuzey Doğudan da ( İsveç üzerinden ) Rusya'yı çevrelemesine destek verirseniz , Putin , ertelenen 25 milyar Dolar Doğalgaz parasını ister. Ödeyebilecek miyiz...

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