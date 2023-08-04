Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Ağustos Ayında Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek bir ziyaretin planlandığını açıkladı. Erdoğan ayrıca tahıl koridoru konusunda Rusya ile aynı çizgide olduklarını belirtti ve fakir Afrika ülkelerine yardımların devam edeceğini söyledi. Yüksek Asgari Şura atamalarıyla ilgili olarak da Erdoğan, bir kadının amiralliğe terfi etmesinin ayrı bir güzellik olduğunu ifade etti.