Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı devam ederken uzatılan telefonla sahneden indi

Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine gelen bir telefon nedeniyle sahneden inmek durumunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği'nde konuştu. Türkiye'nin ihracatını en hızlı artıran 3'üncü ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasının bitiminde gelen bir telefon nedeniyle apar topar sahneden inmek zorunda kaldı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.