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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan'ın, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı Kabul Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - Politika

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