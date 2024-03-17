Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe Günü Kayseri'ye Geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceden 22 Mart Cuma günü olarak açıklanan Kayseri ziyaretini Perşembe gününe güncelledi. Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü saat 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Kayseri'ye gelecek.
Daha önceden 22 Mart Cuma günü açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'ye geliş tarihi Perşembe günü olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mart Perşembe günü 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak. - KAYSERİ