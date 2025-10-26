Haberler

Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul Edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Perşembe günü DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Perşembe günü DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

