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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perak Sultanı Nazrın Şah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perak Sultanı Nazrın Şah ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Perak Sultanı Nazrın Şah ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Perak Sultanı Nazrın Şah ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya geldi. Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililerce karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Perak Sultanı Nazrın Şah ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edilecek. Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek. Ziyaretler çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'yı ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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