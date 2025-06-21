Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ı kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asim Münir ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asim Münir ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ı kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.