Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i havalimanında karşıladı

Güncelleme:
ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
