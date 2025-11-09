Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, aile yılına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Nüfus artış hızında şu anda maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır. Bunu çözmemiz lazım. Türkiye'nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın? Bunu hızlandıralım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aile yılına ilişkin soruya cevap veren Erdoğan, ''Nüfus artış hızında şu anda maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır. Bunu çözmemiz lazım.' ifadelerini kullandı.

SORU - Aile Yılı açılış programında ve farklı vesilelerle nüfus artış hızımızın eksiye yöneldiğini, öbür taraftan LGBT üzerinden aile müessesesinin yıpratılmaya çalışıldığını açıklamıştınız. Yıl boyunca 81 ilde 10 binden fazla farklı faaliyetler gösterildi. Hatta geçen Cuma hutbenin konusu da aileydi. Diğer taraftan evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik edecek önemli düzenlemeler yapıldı. Netice itibarıyla Aile Yılı'nın sonuna yaklaşıyoruz. Geldiğimiz noktada aileyle ilgili tehdit noktasında ne durumdayız?

Erdoğan cevabında şu ifadeleri kullandı; "Aile, bizim medeniyetimizin köküdür, değerlerimizin taşıyıcısıdır, bizi biz yapan en kutsal müessesedir. Aile meselesi bizim için çok önemli bir konudur. Nasıl ülkemizin güvenliği için savunma sanayiini geliştiriyor, siber güvenlik konusunda tedbirler alıyorsak, yeni nesil saldırılar için de ailelerimizi korumak zorundayız. Aile Yılı içerisinde bizim için en önemli husus ailenin Türkiye'deki işlevini korumak. Bunun için de biz LGBT gibi sapkınlıklara asla imkan vermeyiz.

"BU BİR İNTİHARDIR! BUNU ÇÖZMEMİZ LAZIM"

Aile kurumu güçlü olan kuvvet kazanır. Bizim aile kurumlarımız güçlü. Öyleyse geleceğe de biz çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Buradan savrulma olmaz ve böyle bir savrulmaya da müsaade edemeyiz. Nüfus artış hızında şu anda maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır. Bunu çözmemiz lazım. Türkiye'nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın? Bunu hızlandıralım ve ülkemiz inşallah nüfusumuzun artış hızının yükselmesiyle geleceğe çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (78)

Haber YorumlarıGrizzly Magnum:

İnsanları açlığa mahkum edilmiş, birde suç insanlara atılıyor. Napsınlar aç karnını doyuramıyorlar

Yorum Beğen405
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Hak ediyoruz az bile bize

yanıt68
yanıt8
Haber Yorumlarıtt:

Bu grizzly kim nerenin vatandasin aciz diyenin Rabbim aç etsin .eko parayı ne yapmış

yanıt11
yanıt89
Haber YorumlarıMurat Demir:

Ben hakettigimi hiç düşünmüyorum çünkü hiç bir zaman AKP'ye desteklemedim benim günahım neydi

yanıt64
yanıt12
Haber YorumlarıGenco:

Halkın bir kesimi bu fahiş artışların altında eziliyor ona bir şey diyemem fakat ülkemizde açlık diye bir şey yok, tam tersine fazla fazla lüks ve doyumsuzluk var. Örnek vereyim ; tek çocuklu olan aile, tek çocuğuna yaptığı masraf üç çocuğa bedel, henüz bir iki yaşında olmasına rağmen özel kurumlara vererek tonlarca para öder, her yıl ev dekoru değiştirir, evde yemek pişirmez, yemeğini ünlü lokantalarda yer, eğlencesinden feragat etmez, tatillerini lüks mekanlarda geçirir vs vs ….

yanıt15
yanıt20
Haber Yorumlarıadalet:

bunu bazı aptallara anlatamıyorsun, çocuk bereketiyle gelir. bunu bilmiyorlar

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme182
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan polat:

Makarnayı kes et ye biraz tabi alabiliyorsan

yanıt31
yanıt7
Haber Yorumlarıtt:

İmanı olmayan anlamaz şeytanın verdiği açlık vesvesesine inanır

yanıt7
yanıt16
Haber Yorumlarıhüseyin özen:

sen herşey yanlış anlamışsın

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıSam Samcik:

Kaç çocuğun var .soylede senl örnek alalim.cocuk yap diyor yapmıyorsun Filistin'e gemi kalktı gel diyoruz gelmiyorsun.boykot et dedik markette ne kadar indirimli İsrail ürünü varsa evine soktun.simdi söyle bakalım .asgari ücret alan bir kişi 3 .çocuğu nasıl büyütsün. Kira fatura mutfak. Hesapla bakalım .keşke baban paraya kıyıp doğum kontrol hapı kullansaydı .bu ülkenin başına gelmiş en büyük bela olmazdun

yanıt4
yanıt1
Tüm 78 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
