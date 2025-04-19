Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig maçında açılan "normal doğum" pankartıyla başlayan tartışmalara değindi. Erdoğan, nüfus artı hızının ve doğurganlık oranının düştüğü bir dönemde bu tip hezeyanlara vakit ayırmayacaklarını vurguladı.

ERDOĞAN: PANKARTTA KADINLARI RENCİDE EDECEK BİR DURUM YOKTU

Erdoğan şunları söyledi: "Bir futbol kulübümüz Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanyaya destek olmak için pankartla çıktı. Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası olan bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Bunun üzerine malum odaklar harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, sonra Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar.

"BAKANLIĞIN NORMAL DOĞUMU TEŞVİK ETMESİ SİZİ NİÇİN RAHATSIZ EDİYOR?

Son derece çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere soruyorum. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığı'nın görevi milletin sağlığını korumak değil midir? Ortada dünya ortalamalarına göre anormallik varsa çözüm üretmek değil midir? Toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında ne yapmasını bekliyorsunuz?

"BU HEZEYANLARA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Bilimsel veriler ortada. Nüfus artış hızımızın düştüğü seviye ortada. 10-20 yıl sonraki tehditler ortada. Açık ve net söylüyorum doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yok. Bu bir beka meselesi. Kimsenin ideolojik saplantılarla, yönlendirmelerle, sapkın akımlarla milletimizi zehirlemesine asla müsaade etmeyiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hastanemizin ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 400 yataklı yeni hastanemizin hizmete girmesiyle, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor. Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili aracı gereciyle hayal dahil edilemeyen bir seviyedeyiz. Kimi yerlerde bir takım eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz.

"DEVLET, MİLLET İÇİN VARDIR"

Bizim siyasette rehberimiz bellidir. Devlet, millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet için vardır. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemiz ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsan kaynağı, çalışma şartları ve özlük haklarını iyileştirdiğimiz sağlık personelimizle milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Sıra bulmanın dert, ilacın ayrı dert olduğu o kötü günleri gençlerimiz bilmiyor. Eskiden sağlık deyince, hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyorlar.

"KİMSENİN OY RENGİNE BAKMADAN ÇALIŞTIK"

Kimsenin oy rengine bakmadan çalıştık. Koşturduk, hizmet götürdük. Sağlık alanında ülkemizi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştırmayı başardık. Yapacak çok işimiz var. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan koşturuyoruz. Önceki gün Silvan sulama tüneli kazı başlangıç törenini gerçekleştirdik. Yeni bir dünya kurulurken Türkiye, bu yeni küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilsin diye uğraşıyoruz. Hedeflerimize ulaşana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız.

23 yıl boyunca hep geleceğe odaklandık. Politikalarımızı hep orta ve uzun vadeli belirledik. Kimi ideolojik çevreler bizim ufkumuzu asla kavrayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil, kendi küçük menfaatlerini düşündüler."