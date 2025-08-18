Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal'e katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'e katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki ilk paylaşımında, Erdem Bayazıt'ın 'Birazdan Gün Doğacak' şiirinden 'Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı' mısrasına ve 'Hazır mısınız?' ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın 'Başlıyoruz' etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri yer aldı.