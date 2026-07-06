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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye dair fotoğraf ve video paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve video paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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