Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika