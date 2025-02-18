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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"ADİL VE KALICI BİR BARIŞ MÜMKÜN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

"BARIŞ İÇİN TÜRKİYE'NİN ÇABALARINA KATKIDA BULUNULMALI"

Erdoğan, Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye'nin çabalarına katkıda bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Kaynak: AA / Politika
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