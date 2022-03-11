Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

AA - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. 35 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.

35 DAKİKA SÜRDÜ

Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

ÜST DÜZEY İSİMLER HAZIR BULUNDU

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

AA / Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato, Politika, Güncel, Haberler

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