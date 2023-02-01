Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıl önce yayınlanan "Sayın Bakanım" dizisiyle muhalefete gönderme yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'deki parti grubunda yaptığı konuşmada muhalefete sert sözlerle yüklendi.

DİZİDEKİ REPLİKLERİ HATIRLATTI

Sık sık CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Erdoğan, bir arada 2004 yılında yayınlanan "Sayın Bakanım" dizisi üzerinden muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, "Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar, ülkemizde bir dönem bu konuları işleyen bir diziyi hatırladım. Oyuncu, 'Muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir? Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir' diyor. Bir diğer oyuncu da 'Muhalefette olmak, iktidarda olmaktan daha iyidir, aynı maaşı alırsın, sorumluluk altına girmezsin' diyor." ifadelerini kullandı.

"Sayın Bakanım" dizisinden bir kare

"KARA MİZAH İÇİNDE YAŞADIĞIMIZIN ÖRNEĞİDİR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile kara mizah içinde yaşadığımızın örneğidir. Yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz biliyorsunuz. Bu zat, adaylığa niyetlenince kendine sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan bunu sloganı hale getirmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Bundan sonra Bay Kemal yerine Bay Bay Kemal diyoruz."

DİZİNİN KONUSU

Sayın Bakanım, 2004-2005 yılları arasında yayınlandı. Bir İngiliz siyasi komedi dizisi olan Yes Minister'ın Türkçeye uyarlanmış hâli olan dizi, 14. bölümü ile ekranlara veda etti. Dizinin başrollerini Haluk Bilginer, Kenan Işık, Ali Sunal ve Haldun Dormen üstlenmişti.