Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıl önce yayınlanan "Sayın Bakanım" dizisiyle muhalefete gönderme yaptı
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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete 2004 yılında yayınlanan "Sayın Bakanım" dizisinden alıntı yaparak göndermede bulundu. Dizideki replikleri hatırlatan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile kara mizah içinde yaşadığımızın örneğidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'deki parti grubunda yaptığı konuşmada muhalefete sert sözlerle yüklendi.
Sık sık CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Erdoğan, bir arada 2004 yılında yayınlanan "Sayın Bakanım" dizisi üzerinden muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, "Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar, ülkemizde bir dönem bu konuları işleyen bir diziyi hatırladım. Oyuncu, 'Muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir? Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir' diyor. Bir diğer oyuncu da 'Muhalefette olmak, iktidarda olmaktan daha iyidir, aynı maaşı alırsın, sorumluluk altına girmezsin' diyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile kara mizah içinde yaşadığımızın örneğidir. Yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz biliyorsunuz. Bu zat, adaylığa niyetlenince kendine sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan bunu sloganı hale getirmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Bundan sonra Bay Kemal yerine Bay Bay Kemal diyoruz."
Sayın Bakanım, 2004-2005 yılları arasında yayınlandı. Bir İngiliz siyasi komedi dizisi olan Yes Minister'ın Türkçeye uyarlanmış hâli olan dizi, 14. bölümü ile ekranlara veda etti. Dizinin başrollerini Haluk Bilginer, Kenan Işık, Ali Sunal ve Haldun Dormen üstlenmişti.