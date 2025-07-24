Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı

CUMURBAŞKANI Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Mesajında, "Lozan Barış Antlaşması'nın 102'nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj iletti.

'LOZAN'DAN 102 YIL SONRA ÜLKEMİZİN REFAH YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102. yıl dönümü mesajı: "Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümüdür. Lozan'dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir. Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız. Lozan Barış Antlaşması'nın 102'nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yad ediyorum."