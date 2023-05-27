Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes için düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt Mezar 'da bulunan kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes için düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt Mezar 'da bulunan kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılında merhum başbakan Adnan Menderes'in Topkapı'daki Anıt Mezar 'da düzenlenen anma törenine katıldı. Törenin ardından Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt Mezar'da bulunan kabrini ziyaret etti. Özal'ın kabrine karanfil bırakan Erdoğan, burada dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabir ziyaretine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da eşlik etti.

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