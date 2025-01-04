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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ak Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf diye söylemiyorum. Burası baba ocağı, ana ocağı öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'na indikten sonra helikopter ile baba ocağı Güneysu ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hemşerileri yoğun ilgiyle karşıladı. İlçe merkezinde hemşerileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle sizlerle bir kongre serisi vasıtasıyla bugün Samsun ardından Ordu kongrelerimizi yaptık. Yarın da inşallah Rize ardından Trabzon kongresini yapıp İstanbul'a döneceğiz. Tabii burası bizim baba yurdu, ana yurdu ve her zamanki gibi sizin bu gösterdiğiniz teveccühe, bu gösterdiğiniz ilgi alakaya karşı şahsım, heyetim olarak çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizin daim eylesin. Tabii bu vesileyle komşum Mehmet ağabey rahmetli olmuş. Şu anda onun taziyesine uğrayıp yarın da malum burada cenaze merasimi var. Ona katılıp sonra da Rize kongremize geçeceğim. Mekanı cennet olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içerisinde daima bu birliğinizi, beraberliğinizi inşallah süratlendirip ev ev dolaşmak suretiyle kapı kapı dolaşmak suretiyle inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf diye söylemiyorum. Burası baba ocağı, ana ocağı öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum. Size güveniyorum. Onun için bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep beraber inşallah Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız. Müsaadenizle hem taziye evine uğramak istiyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden yarın da inşallah cenaze merasiminde inşallah camimizde bir arada oluruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Buradaki konuşmasının ardından dinlenmek üzere Merkez Mahallesi'ndeki konutuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti Rize Olağan İl Kongresi'nin ardından Trabzon'a geçerek burada da partisinin il kongresine katılacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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