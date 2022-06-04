Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi. Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını ifade etti.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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