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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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