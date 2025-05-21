Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile kültürel programa katıldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı. Programa dair Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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