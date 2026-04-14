Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye- Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin, gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki işbirliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

İki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirten Erdoğan, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
