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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’i törenle karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'i resmi törenle karşıladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Konuk Cumhurbaşkanı Avn'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Joseph Avn'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avn'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Avn'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Joseph Avn, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Avn, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Avn, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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