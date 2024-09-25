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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüşerek İsrail'in Saldırılarını Kınadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Lübnan ilişkileri, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ve uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığını durdurmak için acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Türkevi Lübnan

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