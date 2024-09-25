Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüşerek İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti. - NEW YORK