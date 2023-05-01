Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı güne denk gelmişti! Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitinginin tarihi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta aynı saatlerde İstanbul'da miting yapacaktı. Ancak son anda Kılıçdaroğlu'nun programı değişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu paylaşımında, "Yüz binlerin sesini, 6 Mayıs'ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını hızlandırırken, liderlerin miting takvimleri de belli oldu.

AYNI GÜN İSTANBUL'DA OLACAKLARDI

Bu noktada dikkat çeken bir tesadüf meydana geldi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Milllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacağı öğrenilmişti.

İSTANBUL MİTİNGİ, 6 MAYIS CUMARTESİ YAPILACAK

İki liderin aynı saatlerde İstanbul'da vatandaşa seslenmesi beklenirken Kılıçdaroğlu'nun programında bir değişiklik oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Kılıçdaroğlu'nun 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da meydanlarda olacağını duyurdu.

Söz konusu tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Sevgili İstanbullular; Bugün İzmir'den dünyaya sesini duyuran güçlü, coşkulu, inançlı ve kararlı yüzbinlerin sesini, 6 Mayıs'ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız? #SanaSöz baharı hep birlikte getireceğiz…"