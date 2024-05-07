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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni resmi törenle karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı. Tören sırasında milli marşlar çalındı ve bayraklar önünde poz verildi. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne katılacaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı.

Konuk Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, es Sabah'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, es Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Es Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Es Sabah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Es Sabah merdivenlerde Türkiye ve Kuveyt bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Es Sabah, ikili ve heyetlerarası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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