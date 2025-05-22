Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na Yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı Beştepe'de kabul ederek Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Bu bağış, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirildi ve Erdoğan, dini yardımlaşma konusundaki desteğini bir kez daha gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika