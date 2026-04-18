Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) için Türkiye'de bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) için Türkiye'de bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacimini artırma başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme gayretlerinin süreceğini, iş birliğinin derinleştirilmesi için adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kalıcı barış ve istikrarın sağlanması çalışmalarını desteklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde devam eden savaşların önemli bir kısmının arkasında, İsrail'in tehditkar ve saldırgan tutumu olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
