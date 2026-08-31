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Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için Bişkek'e hareket etti

Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için Bişkek'e hareket etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak, saat 09.00'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de uçakta yer aldı. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 09.00'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı.?

Erdoğan'ı, Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.

Kaynak: AA
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