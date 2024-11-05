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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, yeni sarayda karşılanan ilk lider oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından heyetlerini birbirlerine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi. İki lider daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek ve Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay önce açılan Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanan ilk devlet başkanı oldu. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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