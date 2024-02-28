Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz

28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısındaki kararların ardından başlayan ve "postmodern darbe" olarak nitelenen sürecin 27'nci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ DARBECİLERİ VE ONLARA DESTEK VERENLERİ UNUTMAYACAK"

Erdoğan paylaşımında darbecilerin hiçbir zaman unutulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."