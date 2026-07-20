Erdoğan: Kıbrıs Türkü'nü asla yalnız bırakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Türkiye'nin her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı