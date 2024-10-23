Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazan şehrine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a gitti.