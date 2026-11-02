Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan hava sahasından geçerken Tokayev’e mesaj gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’ye seyahat ettiği sırada Kazakistan hava sahasından geçerken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye seyahat ettiği sırada Kazakistan hava sahasından geçerken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında uçağı ile Kazakistan hava sahasından geçerken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e mesaj gönderdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov'ın yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Resmi ziyaret için Güney Kore'ye yolculuk yaparken tarihi ata yurdumuz, dost ve kardeş Kazakistan'ın toprakları üzerinden uçuyorum. Bu yılın mayıs ayında Kazakistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretin başarılı sonuçları ve bende bırakılan güzel hatıralar ile sizin 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere yakın zamanda Ankara'ya gerçekleştirdiğiniz ziyaretin sıcak hatıraları hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Bu vesileyle size (Cumhurbaşkanı Tokayev'e) içten selamlarımı, sağlık ve mutluluk dileklerimi, kardeş Kazakistan halkına ise daha fazla kalkınma, refah ve esenlik dileklerimi iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TDT Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kazakistan heyetine gösterdiği sıcak misafirperverlik dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Tokayev, Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığın daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için uçağıyla Azerbaycan hava sahasından geçtiği sırada pilotu aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı

75 kilo veren ünlü ismin son hali şaşırttı! Zayıflama sırrını açıkladı
Trabzonspor, Thomas Reis'le ilk 5 maçını kazanıp iç sahada 26 yıl sonra bir ilki başardı

Bu adamı kim durduracak? 26 yıl sonra bir ilki başardı

Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi

Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp tek cümle kurdu
İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi

Koca ada karanlığa gömüldü! On binlerce kişi kabusu yaşadı
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

Yayında sunucuyu fena bozdu: İnsan Allah rahmet eylesin der
Bülent Şakrak'tan evlilik müjdesi! 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu

Ünlü oyuncu 17 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu

Talimat Erdoğan'dan! Toplumun kanayan yarası için düzenleme geliyor