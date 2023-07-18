Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri'ne Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. İki lider arasındaki görüşmelerde Togg da kullanıldı.