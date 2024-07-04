Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Astana'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'daki ikili temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Erdoğan zirve çerçevsinde dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmüştü. Erdoğan bu erken saatlerde ise Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelmişti. - ASTANA