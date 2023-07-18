Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti. Al Thani, hediye edilen TOGG'un direksiyonuna geçti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Thani'ye TOGG hediye etti

DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki temasları sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti. Al Thani, daha sonra kendisine hediye edilen TOGG'un direksiyonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a da TOGG hediye etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ise Suudi Arabistan'daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a da TOGG hediye etmiş, Selman, TOGG'un direksiyonun geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmıştı.