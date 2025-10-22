Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında bulunduğu Doha'da temaslarda bulundu. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmenin ardından Katar Emiri Al Thani ile birlikte Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 11'inci toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıda, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, "Türkiye ile Katar arasında askeri iş birliği, savunma sanayii, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini" ifade etti. Erdoğan, "Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını, Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, öte yandan İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini" belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin, Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar'la Suriye özelinde her alanda iş birliğinin süreceğini ifade etti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
