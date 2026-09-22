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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı var. Yüreğinde insanlık, merhamet olan insan ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı