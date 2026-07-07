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Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Kanada Başbakanı Carney'i Kabul Etti

Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Kanada Başbakanı Carney'i Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, NATO müttefikleri arasındaki iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

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