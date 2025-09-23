Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i Türkevi'nde kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kabulde Türkiye ile Kanada ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduklarını, bilhassa enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu, bu fırsatları değerlendirmek ve ilişkileri derinleştirmek için gayret gösterdiklerini, önümüzdeki dönemde iş birliğini kuvvetlendirmek için iki ülke arasındaki temasları artırmanın fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesi sağlamak, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişini temin etmek için çaba sarf ettiğini belirtirken, Filistin sorununun çözümü için iki devletli formülün yegane seçenek olduğunu söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kanada Başbakanı Carney'i tebrik etti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
