Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Hayatını Kaybeden Öğrencilerin Ailelerini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı