Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den tazminat kazandı! İşte parayı bağışladığı vakıf Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı tazminat davasından 55 bin lira kazandı. Erdoğan, kazandığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kazandığı 55 bin lira manevi tazminatı burs olarak bağışladı. AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yazılı açıklamasında, Akşener'in 2019'da Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğu iddiasıyla Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtıklarını hatırlattı. MAHKEME 55 BİN LİRA TAZMİNATA HÜKMETTİ Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi. ERDOĞAN, PARAYI TÜRGEV'E BAĞIŞLADI Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu miktarı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) bağışladığını kaydetti. Kaynak: AA / Politika Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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